Si avvicina alla ex compagna e fa scattare il braccialetto elettronico | arrestato

Scatta l'alert del braccialetto elettronico, la polizia arresta un uomo di origine russa per non aver rispettato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna.Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno, in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

