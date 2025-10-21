Si ammala per il lavoro all' Italsider | i giudici aumentano l' indennità dopo ricorso
Accolto il ricorso di un lavoratore dell’Italsider al quale la Corte d’Appello di Napoli ha riconosciuto un’indennità derivante da malattia professionale superiore a quella stabilita inizialmente dall’Inail. Protagonista della vicenda B.G., di Trentola Ducenta, che aveva chiesto all’ente. 🔗 Leggi su Casertanews.it
