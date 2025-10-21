Si affaccia per salutare la sorellina Rocco vola giù dal terzo piano | dramma a soli 12 anni
Stava guardando la sorellina uscire di casa, forse voleva solo salutarla o assicurarsi che stesse bene. Per questo Rocco, un bambino di 12 anni, si è sporto dalla finestra del terzo piano del bed and breakfast dove alloggiava con la famiglia. Ma ha perso l’equilibrio, è caduto nel vuoto e ora lotta tra la vita e la morte. Il drammatico incidente è avvenuto alle 11:40 di oggi, 21 ottobre, in via Beniamino De Ritis, in zona Tiburtina, a Roma. Secondo una prima ricostruzione, il bambino si sarebbe arrampicato su una balaustra per vedere meglio la sorella in strada, ma si sarebbe sbilanciato, precipitando per diversi metri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
