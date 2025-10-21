Si affaccia per salutare la sorellina e vola giù Tragedia spaventosa in Italia a soli 10 anni

Grave incidente questa mattina in zona Tiburtina, a Roma, dove un bambino di 10 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione. Il drammatico episodio si è verificato intorno alle 11:30 in via Beniamino De Ritis. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe sporto per salutare la sorella, che in quel momento stava uscendo dal portone di casa. Un gesto affettuoso che si è trasformato in tragedia. Il bambino avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto e finendo rovinosamente in strada. I residenti della zona hanno subito allertato i soccorsi dopo aver udito le urla e il tonfo della caduta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

