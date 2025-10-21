Si affaccia per salutare la sorella e cade dal terzo piano | grave bambino di 11 anni

Si era affacciato dalla finestra per salutare la sorella, poi è precipitato nel vuoto. Un bambino di 11 anni è caduto giù dal terzo piano di un palazzo in via Beniamino De Ritis a Roma, in zona Tiburtina, intorno alle 11.40 della mattina di oggi, martedì 21 ottobre. Subito soccorso dal 118, è stato portato in gravi condizioni, intubato, in ospedale. La strada in cui si è verificato l’incidente è rimasta chiusa per ore per gli accertamenti della polizia. Da una prima ricostruzione emerge che l’11enne, arrivato nella Capitale insieme alla famiglia per assistere a una festa di laurea, si è sporto troppo dalla finestra del bed and breakfast in cui alloggiava per guardare la sorella che era appena uscita dal portone d’ingresso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si affaccia per salutare la sorella e cade dal terzo piano: grave bambino di 11 anni

