Shrinking – Stagione 3 | le prime immagini della nuova stagione Apple Tv

Shrinking – Stagione 3

Cinefilos.it | 21 ott 2025

Oggi Apple TV ha svelato le prime immagini di Shrinking  – Stagione 3, l’amata comedy, acclamata dalla critica e nominata agli Emmy, con protagonisti Jason Segel e Harrison Ford  insieme agli amati co-protagonisti Christa Miller, la candidata agli Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, il candidato agli Emmy Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. Creata dai vincitori dell’Emmy Bill Lawrence e Brett Goldstein, insieme a Segel, Shrinking  – Stagione 3  farà il suo debutto su Apple TV il 28 gennaio 2026 con il primo episodio degli 11 totali, seguito da un nuovo episodio ogni mercoledì fino all’8 aprile. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

