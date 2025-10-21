Shrinking – Stagione 3 | le prime immagini della nuova stagione Apple Tv

Oggi Apple TV ha svelato le prime immagini di Shrinking – Stagione 3, l’amata comedy, acclamata dalla critica e nominata agli Emmy, con protagonisti Jason Segel e Harrison Ford insieme agli amati co-protagonisti Christa Miller, la candidata agli Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, il candidato agli Emmy Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. Creata dai vincitori dell’Emmy Bill Lawrence e Brett Goldstein, insieme a Segel, Shrinking – Stagione 3 farà il suo debutto su Apple TV il 28 gennaio 2026 con il primo episodio degli 11 totali, seguito da un nuovo episodio ogni mercoledì fino all’8 aprile. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Michael J. Fox torna davanti alla telecamera dopo cinque anni Dopo un lungo periodo lontano dai set, Michael J. Fox è pronto a recitare di nuovo. L’attore canadese, simbolo di un’intera generazione grazie a Ritorno al futuro, apparirà nella terza stagione dell - facebook.com Vai su Facebook

Shrinking, Michael J. Fox sulla stagione 3: "Ho chiesto: fate una serie sul Parkinson e non mi chiamate?" - Fox con la sua consueta autoironia ha spiegato cosa lo abbia spinto a proporsi per la terza stagione di Shrinking: la sua stessa malattia. Lo riporta comingsoon.it

Harrison Ford, la spontaneità in Shrinking e l'attesa per la nuova stagione - Al Televerse Festival di Los Angeles, Harrison Ford ha parlato della sua esperienza in Shrinking, di cui si sono da poco chiuse le riprese della terza stagione. rainews.it scrive