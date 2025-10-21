Shohei Ohtani star del baseball Usa | lancia e batte come se Haaland e Donnarumma fossero la stessa persona
Shohei Ohtani, 24 anni da Mizusawa, distretto di Iwate, è l’uomo che sta ridefinendo i confini del baseball. Gioca per i Los Angeles Dodgers. Ruolo? Boh?. Già, perché nella partita che ha portato Los Angeles alle World Series di Baseball dove si giocherà il secondo anello, ha disputato quella che Espn ha definito la più grande partita individuale tra le circa 250.000 partite giocate nell’ultimo secolo e mezzo. Cosa ha fatto Ohtani nella Mlb di baseball. Nel corso di 2 ore e 41 minuti di gioco, davanti a 52.883 tifosi, con milioni di spettatori in patria e decine di milioni in Giappone, Ohtani ha lanciato sei inning shutout e ha messo a segno 10 strikeout, colpendo tre fuoricampo che hanno percorso complessivamente 410 metri, incluso uno che ha lasciato completamente il Dodger Stadium. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
