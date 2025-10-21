Shelby Oaks ecco il trailer italiano del film horror indipendente più sostenuto su Kickstarter

Shelby Oaks - Il covo del male, debutto registico di Chris Stuckmann, promette un horror psicologico intenso, intriso di superstizioni religiose e ombre minacciose. Prodotto da Mike Flanagan e diretto dall'esordiente Chris Stuckmann, Shelby Oaks - Il covo del male è l'horror indipendente più sovvenzionato di sempre su Kickstarter. Tra traumi infantili e ossessioni religiose, il film racconta la discesa di una donna in un abisso di paranoia e fede distorta. L'incubo condiviso di Chris Stuckmann È raro che un film nasca già come fenomeno prima ancora di approdare in sala, ma Shelby Oaks - Il covo del male lo ha fatto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

