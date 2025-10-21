She tech drinks | l' aperitivo tra tecnologia e networking con un pizzico di parità di genere

SheTech, l'ente no profit impegnato nella promozione della parità di genere nei settori digital e tech in Italia, torna a Pisa con un nuovo appuntamento della serie Tech Drinks, il format che unisce ispirazione e networking: un’occasione per ascoltare esperienze dal mondo tech, confrontarsi con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondisci con queste news

Tech drinks alle Officine On/Off - 1 Data Scientist" è il primo aperitivo di networking alla scoperta delle professioni tech e digital organizzato da SheTech a Parma all'interno del progetto Digital EmpowHer². Riporta parmatoday.it

Tech drinks | ep.3 data specialist - 3 Data Specialist" è il terzo e ultimo aperitivo di networking alla scoperta delle professioni tech e digital organizzato da SheTech a Parma all'interno del progetto Digital ... Scrive parmatoday.it

Giornata mondiale dell’aperitivo: 3 cocktail da preparare stasera per far festa - Perchè non correre al supermercato per comprare quel che serve per organizzare stasera un aperitivo a casa nostra ... msn.com scrive