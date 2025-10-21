Sgozzato a 23 anni nel parcheggio dell' università | c' è un indagato per omicidio

C'è una prima svolta nell'omicidio di Hekuran Cumani, il ragazzo di 23 anni ucciso davanti all'università di Perugia con una coltellata alla gola nella notte tra il 17 e il 18 ottobre. Come riporta Tgr Umbria, il sostituto procuratore Gemma Miliani iscriverà nel registro degli indagati, a piede. 🔗 Leggi su Today.it

