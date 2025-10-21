Sgozzato a 23 anni nel parcheggio dell' università | c' è un indagato per omicidio
C'è una prima svolta nell'omicidio di Hekuran Cumani, il ragazzo di 23 anni ucciso davanti all'università di Perugia con una coltellata alla gola nella notte tra il 17 e il 18 ottobre. Come riporta Tgr Umbria, il sostituto procuratore Gemma Miliani iscriverà nel registro degli indagati, a piede. 🔗 Leggi su Today.it
Tra meno di dieci anni l’assassino della studentessa di Vigonovo potrà chiedere di passare le festività con i familiari - facebook.com Vai su Facebook
Sgozzato a 23 anni nel parcheggio dell'università: c'è un indagato per omicidio - C'è una prima svolta nell' omicidio di Hekuran Cumani, il ragazzo di 23 anni ucciso davanti all'università di Perugia con una coltellata alla gola nella notte tra il 17 e il 18 ottobre. Riporta today.it
Hekuran Cumani sgozzato a 23 anni per difendere il fratello dai maranza: la rissa nel locale per uno sguardo di troppo - Una serata di divertimento, musica, drink e belle ragazze per il party del venerdì universitario a Perugia. msn.com scrive
Perugia, ragazzo di 23 anni trovato ammazzato nel parcheggio dell'Università - Un ragazzo di 23 anni è stato trovato morto, nella notte tra venerdì e sabato, trafitto da una coltellata al petto. Scrive corrieredellumbria.it