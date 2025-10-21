Sgomberato un appartamento occupato abusivamente a Torino Lucento portati via anche veicoli abbandonati
Un appartamento occupato abusivamente dalla fine del 2020 è stato sgomberato nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre 2025, nel complesso di palazzi pubblici noto come Le Torri in corso Grosseto 373 a Torino. L’operazione, coordinata dalla prefettura nell’ambito del tavolo interistituzionale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Torre Annunziata - Appartamento occupato abusivamente, sgombero al Rione Penniniello Altri due appartamenti erano stati lasciati liberi a settembre scorso dopo la notifica di sgombero. Leggi la notizia --> https://ift.tt/ZaCpgGv - X Vai su X
Sgombero cantine garage appartamento 3273703864? whatsapp - facebook.com Vai su Facebook
A Torino sgomberato un alloggio occupato in casa popolare - Un alloggio, occupato abusivamente dalla fine del 2020, è stato sgomberato questa mattina in corso Grosseto 373, a Torino, in una delle palazzine del complesso di edilizia sociale noto come "Le Torri" ... Da ansa.it
Torino, sgomberato un alloggio Atc in corso Grosseto - L'immobile, al primo piano del civico 373, è stato lasciato dagli occupanti che hanno rifiutato una soluzione alternativa ... Si legge su rainews.it
Torino, continua la lotta alle case occupate: sgomberato un alloggio Atc in corso Grosseto - Intervento coordinato dalla Prefettura nel complesso delle Torri a Madonna di Campagna. Come scrive giornalelavoce.it