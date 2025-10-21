Sgomberato un appartamento occupato abusivamente a Torino Lucento portati via anche veicoli abbandonati

Torinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un appartamento occupato abusivamente dalla fine del 2020 è stato sgomberato nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre 2025, nel complesso di palazzi pubblici noto come Le Torri in corso Grosseto 373 a Torino. L’operazione, coordinata dalla prefettura nell’ambito del tavolo interistituzionale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sgomberato appartamento occupato abusivamenteA Torino sgomberato un alloggio occupato in casa popolare - Un alloggio, occupato abusivamente dalla fine del 2020, è stato sgomberato questa mattina in corso Grosseto 373, a Torino, in una delle palazzine del complesso di edilizia sociale noto come "Le Torri" ... Da ansa.it

sgomberato appartamento occupato abusivamenteTorino, sgomberato un alloggio Atc in corso Grosseto - L'immobile, al primo piano del civico 373, è stato lasciato dagli occupanti che hanno rifiutato una soluzione alternativa ... Si legge su rainews.it

sgomberato appartamento occupato abusivamenteTorino, continua la lotta alle case occupate: sgomberato un alloggio Atc in corso Grosseto - Intervento coordinato dalla Prefettura nel complesso delle Torri a Madonna di Campagna. Come scrive giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Sgomberato Appartamento Occupato Abusivamente