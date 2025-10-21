Sgarbi sta molto male è in uno stato pietoso L' ultimo incontro con la figlia a Ferrara

"Sta male, sta molto male. Non è vero che sta guarendo. Bisogna far subito qualcosa per salvarlo". A parlare di Vittorio Sgarbi è Barbara Hary, ex del critico d'arte e madre della figlia Evelina. In un colloquio con la Stampa – riportato da Today.it -, la donna dice che sua figlia è angosciata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

