Sfregiata la panchina blu per l’autismo | sdegno tra cittadini e istituzioni

Un atto vandalico ha colpito la panchina blu dedicata alla sensibilizzazione sull'autismo, installata nella frazione di Torchiati a Montoro. La panchina, simbolo di inclusione e attenzione verso le persone con disturbi dello spettro autistico, è stata danneggiata da ignoti, suscitando sdegno e condanna unanime da parte dei cittadini e delle istituzioni locali. Il gesto è apparso ancora più grave per la posizione simbolica del manufatto, collocato davanti all'Ufficio del Giudice di Pace e a pochi metri dalla caserma dei Carabinieri, luoghi che dovrebbero rappresentare legalità e rispetto delle regole.

