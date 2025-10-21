Sfrecciava davanti a scuola col monopattino truccato Per lui una multa da 300 euro
Si sono appostati e l’hanno beccato. Dopo le segnalazioni di alcuni genitori, gli agenti della polizia locale ieri mattina hanno fermato un diciassettenne residente in città che sfrecciava a tutta velocità con il suo monopattino davanti alle scuole medie di via Tolmino nell’orario di ingresso degli alunni. Per lui, complessivamente, una multa da 300 euro. Gli agenti ieri mattina erano presenti davanti alla scuola proprio per lui. Da qualche giorno erano arrivate segnalazioni sul transito di questo ragazzo in monopattino, considerato davvero pericoloso per l’incolumità dei ragazzini che devono entrare in classe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
