Presidente finito al centro di feroci polemiche durante la recente campagna elettorale per le regionali, per la gestione ‘opaca’ della Fondazione Its Smart Academy (e della Svem), Andrea Santori è stato sfiduciato dal consiglio d’amministrazione della Fondazione stessa. Luca Silvestri è il nuovo presidente, con Paolo Silenzi (già presidente regionale Cna) come vice: "Una decisione – recita la nota diffusa ieri – assunta secondo quanto previsto dallo Statuto, nella riunione straordinaria del 18 ottobre. Il Cda ha accolto all’unanimità dei presenti la mozione di sfiducia nei confronti del presidente Santori, deliberando l’immediata revoca del suo incarico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfiduciato Santori, ma lui tuona: "Illegittimo"

