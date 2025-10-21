Sfida agli Stati Uniti e incubo disoccupazione Xi riunisce tra le purghe il partito comunista

Un occhio ai prossimi cinque anni, ma uno, ancor più attento, al grande nemico americano. E, soprattutto, a quell'incognita Donald Trump con cui Xi Jinping deve misurarsi in Sud Corea a fine mese. È quanto il Presidente cinese pretende dai circa 370 membri, fra effettivi e supplenti, del Quarto Plenum del Comitato centrale del Partito comunista cinese. L'organismo - pur rappresentando un fossile cooptato dall'architettura istituzionale sovietica - resta nell'ottica accentratrice di Xi uno strumento fondamentale per controllare e indirizzare lo sviluppo politico ed economico. E per far piazza pulita di chi devia dalla sua rotta.

Sfida agli Stati Uniti e incubo disoccupazione. Xi riunisce (tra le purghe) il partito comunista - Il leader alle prese con il "nemico" americano e i guai interni.

Cina, la portaerei nucleare Type 004: sfida diretta agli Usa. Ecco le immagini satellitari - La Cina ha avviato la costruzione della sua quarta portaerei, la Type 004, la prima a propulsione nucleare, secondo quanto confermato da analisti militari di Army Recognition Group.

Maduro sfida gli Stati Uniti: manovre militari e intesa con la Cina - Il regime di Maduro ha avviato delle esercitazioni militari come monito nei confronti degli Stati Uniti, che guardano intanto con preoccupazione ai legami tra Venezuela e Cina