ABBONATI A DAYITALIANEWS All’Istituto “Pacifici e De Magistris” di Sezze la situazione è tornata alla normalità. Questa mattina, ASL e Vigili del Fuoco hanno effettuato un sopralluogo nell’edificio: non sono state riscontrate criticità e l’attività scolastica prosegue regolarmente. Il rientro già nel pomeriggio di ieri. Già nel pomeriggio di ieri, il quadro era sensibilmente migliorato, tanto che le lezioni del turno serale si sono svolte regolarmente. Cosa era accaduto il 20 ottobre. Lunedì 20 ottobre l’istituto era stato evacuato intorno alle 10 per un forte odore acre proveniente dai servizi igienici del primo piano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sezze, sopralluogo di Vigili del Fuoco e ASL all’Istituto De Magistris: nessuna criticità riscontrata