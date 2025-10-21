Settimana di spettacoli al Victoria Club di Abano Terme

Padovaoggi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Victoria Club, situato all’interno dell’Hotel Trieste & Victoria in Piazza Cortese, prende il via una settimana ricca di musica, spettacoli e cene-evento.Mercoledì 22 ottobreMercoledì 22 ottobre la serata clou con il Dinner Show firmato Star Club Victoria Club: protagonista sarà Francesco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

