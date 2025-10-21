Settimana di musica danza e divertimento tra La Tavernetta e il Giuma di Due Carrare

A Due Carrare torna una settimana di puro divertimento tra La Tavernetta di via Campolongo 105 e il Giuma Wine Caffè di via Roma 67, con karaoke, serate latine e il torneo di freccette.Mercoledì 23 ottobreMercoledì 23 ottobre si parte con il tradizionale Karaoke del Mercoledì alla Tavernetta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

