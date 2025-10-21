Settimana di Alti Studi Rinascimentali tre giorni per riflettere sull’uso del passato in chiave artistica e politica
Da giovedì 23 a sabato 25 torna a Ferrara la Settimana di Alti Studi Rinascimentali. Arrivato alla sua 26esima edizione il convegno quest’anno ha il titolo 'Quale Antico? Eredità, riletture e contaminazioni nel Rinascimento europeo'. La location scelta è quella della Sala Conferenze di Palazzo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Manca una settimana all’evento più atteso dell’anno! Sta per tornare la Transumanza di Santo Stefano d’Aveto, il tradizionale appuntamento che celebra il rientro della mandria dai pascoli alti dopo l’estate. Un momento autentico che racconta la nostra Vai su Facebook
A margine dei lavori della settimana di alto livello dell’Assemblea Generale dell’ONU, ho avuto un colloquio bilaterale con l’Emiro del Qatar, S.A. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Nell’esprimere apprezzamento per l’eccellente stato delle relazioni bilaterali, - X Vai su X
Rinascimento al femminile, appello agli studiosi - Il tema della call for papers dell'Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara è dedicato alle figure e voci femminili del Rinascimento italiano, in vista della settimana di alti studi del 2024. Da ilrestodelcarlino.it