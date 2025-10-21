Settimana di Alti Studi Rinascimentali tre giorni per riflettere sull’uso del passato in chiave artistica e politica

Da giovedì 23 a sabato 25 torna a Ferrara la Settimana di Alti Studi Rinascimentali. Arrivato alla sua 26esima edizione il convegno quest’anno ha il titolo 'Quale Antico? Eredità, riletture e contaminazioni nel Rinascimento europeo'. La location scelta è quella della Sala Conferenze di Palazzo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

