Sessant’anni di storia e uno sguardo deciso al domani: Stopson Italiana celebra l’anniversario presentando in anteprima alla Megawatt Expo di Bergamo una nuova brand identity. Un riposizionamento che mette al centro innovazione, sostenibilità ed espansione internazionale, senza perdere la radice Made in Italy che ha guidato l’azienda fin dal 1965. Sessant’anni tra ingegneria e visione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Sessant’anni e un nuovo volto: Stopson Italiana guarda lontano