Sessanta lavoratori licenziati e senza stipendio da tre mesi | la situazione è drammatica

Sessanta lavoratori lasciati a casa dopo anni di lavoro all'interno dello stabilimento dell'Icc, Industria Compensati Colorno di San Polo Torrile. Nella mattinata di martedì 21 ottobre si è svolto un presidio davanti ai cancelli dell'azienda. Gli addetti, impiegati presso la società Job Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Altre letture consigliate

VALSUSA, AZIMUT TAGLIA 60 LAVORATORI: “LASCIATI A CASA DALL’OGGI AL DOMANI, DOPO 2 ANNI, COME DELLE SCATOLE” https://www.valsusaoggi.it/valsusa-azimut-taglia-60-lavoratori-lasciati-a-casa-dalloggi-al-domani-dopo-2-anni-come-delle-s - facebook.com Vai su Facebook

Licenziati a voce e false dimissioni: “Senza lavoro e senza sussidio”. La nuova norma e i trucchi delle aziende per “liberarsi“ dei dipendenti - Milano – Una norma, pensata con la “buona intenzione” di ridurre gli abusi legati alla percezione della Naspi, sta generando attraverso la sua interpretazione distorta violazioni dei diritti dei ... Si legge su ilgiorno.it

Pretendere di essere reintegrato dopo un licenziamento senza giusta causa non è fare politica. O è giusto licenziare senza un motivo? - Se ti licenziassero ingiustamente in un’azienda con meno di 15 dipendenti, vorresti ricevere un indennizzo superiore a sei mensilità? Segnala blitzquotidiano.it

La multinazionale in fuga. Scioperano i lavoratori licenziati da Termini - “Viviamo nell’incertezza più totale, senza sapere quando effettivamente resteremo senza lavoro mentre le condizioni a cui siamo sottoposti sono diventate insostenibili. Segnala romatoday.it