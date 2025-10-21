Servizio civile e concorso docenti PNRR 3 | quali sono i benefici?

Molti aspiranti docenti si chiedono quale sia il valore del Servizio Civile nel concorso docenti PNRR 3. A differenza di altre procedure, il bando attuale (come i DDG 25752023 e 25762023) non assegna un punteggio specifico nei titoli. Tuttavia, il Servizio Civile Universale (e Nazionale) offre un vantaggio significativo: la riserva di posti. Questa misura è cruciale per l'assunzione finale.La distinzione tra punteggio e riserva di postiÈ fondamentale chiarire un equivoco comune tra gli aspiranti docenti. L'analisi attenta dei bandi del concorso docenti PNRR 3 (riferimenti DDG 25752023 per la secondaria e DDG 25762023 per infanzia e primaria) rivela un punto cruciale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Servizio civile e concorso docenti PNRR 3: quali sono i benefici?

