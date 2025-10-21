Serve più protezione per i nostri eroi

Egregio Direttore Feltri. Sono stato un Ufficiale dei Carabinieri a Milano tanti anni fa. In questi giorni vivo uno stato di malessere per quei 3 Carabinieri morti in quello scoppio. Non riesco però a capacitarmi per come è stata mal condotta tutta l'azione. Si sapeva della situazione di quei 3 fratelli che si erano già distinti per fatti gravi. Non potevano prendere alcune precauzioni, senza mandare al macello una trentina di persone? Chi era al comando dell'operazione? Mi piacerebbe conoscere il suo punto di vista. Fabrizio Fumagalli Caro Fabrizio, ti confesso che mi ha colpito molto il tono accorato della tua lettera.

Serve più protezione per i nostri eroi - Viviamo in un tempo in cui l'illegalità viene romanticizzata, dove l'ordine è visto come oppressione e lo Stato come nemico ... ilgiornale.it scrive

