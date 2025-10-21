SERIE D Memushaj raccoglie il secondo successo la Leon esulta
Due partite, due vittorie. Questo è il biglietto da visita di Ledian Memushaj a Vimercate. E in Serie D. il tecnico albanese totalmente esordiente in un campionato dilettantistico coglie subito due vittorie scaccia-crisi (se di crisi si trattava) e la Leon, all’improvviso, si trova dove la società tanto desiderava, nella parte sinistra della classifica e a ridosso delle posizioni nobili. Con undici punti oggi la Leon è al sesto posto ed è con la capolista ChievoVerona, l’inseguitrice Folgore Caratese e la Casatese Merate la squadra meno battuta del raggruppamento con una sola sconfitta fin qui rimediata, quella che di fatto costò il posto a Fabio Vullo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Primo successo in Serie D per la AC LEON Monza e Brianza del nuovo mister Memushaj? - facebook.com Vai su Facebook
SERIE D. Memushaj raccoglie il secondo successo, la Leon esulta - Questo è il biglietto da visita di Ledian Memushaj a Vimercate ... Segnala msn.com
Memushaj riparte dalla D: è il nuovo mister del Leon. Dove arriva Palma a centrocampo - La classifica parla al momento di tredicesimo posto nel Girone B di Serie D, situazione, questa, che ha portato il Leon al cambio in panchina: dopo l'esonero. Si legge su tuttomercatoweb.com