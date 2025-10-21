Serie D il tecnico esalta il gruppo dopo la rimonta col Camaiore Impresa Montevarchi Marmorini | reazione top
MONTEVARCHI Ci sono partite che attentano alle coronarie dei tifosi, specie se prevale all’ultimo tuffo chi in avvio era finito due volte al tappeto. E’ accaduto anche a Camaiore dove l’ Aquila Montevarchi ha centrato la prima vittoria esterna del torneo, un’impresa che fa morale e classifica. E i rossoblù di Simone Marmorini l’hanno ottenuta grazie a una rimonta esaltante culminata oltre il 95’ nel clamoroso sorpasso e nel 3- 2 di Elia Tommasini (nella foto). "Il successo conta moltissimo – commenta l’allenatore - perché abbiamo messo in mostra quanto proviamo in settimana e non sempre eravamo riusciti a farlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
CALCIO, SERIE C, 10^ GIORNATA, TEAM ALTAMURA TRAVOLGE PICERNO AL “TONINO D’ANGELO”, ESORDIO AMARO PER IL TECNICO BERTOTTO: 3-1 - facebook.com Vai su Facebook
Serie D, il tecnico esalta il gruppo dopo la rimonta col Camaiore. Impresa Montevarchi Marmorini: reazione top - MONTEVARCHI Ci sono partite che attentano alle coronarie dei tifosi, specie se prevale all’ultimo tuffo chi in avvio era finito ... Come scrive sport.quotidiano.net
Serie D: il tecnico evidenzia l’episodio accaduto nella ripresa. La rabbia di Becattini dopo il derby col Sansepolcro: "Ingiusto annullare la rete di Zhupa: errore della terna» - TERRANUOVA Primo pareggio stagionale per il Terranuova Traiana, che domenica ha incrociato il Sansepolcro di Ciampelli portando a casa ... Segnala sport.quotidiano.net