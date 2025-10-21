SERIE D GIRONE E Il Seravezza riscopre i gol delle punte Il Camaiore deve gestire meglio i momenti

In D domenica di rimonte subite per le versiliesi: pari (con l’amaro) per il Seravezza che vinceva 1-0 e poi 2-1 e si è fatto riprender due volte nello scontro playoff col Tau; sconfitta (dolorosissima) per il Camaiore che era avanti 2-0 al 25’ e ha finito col perdere allo scadere, subendo il 2-2 all’89’ e il 3-2 al 95’ nello scontro salvezza col Montevarchi. Cosa va e cosa no dopo la prima metà dell’andata nei verdazzurri di Masitto e nei bluamaranto di Cristiani? Qui Seravezza. Nel 2-2 di Altopascio (non fosse per la doppia rimonta subita sarebbe da considerare ottimo punto. dato che sul campo del Tau ci avevano perso in tre su tre: Sansepolcro, Prato e San Donato) ciò per cui gode il Seravezza è l’aver trovato finalmente i gol tanto attesi dei suoi attaccanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - SERIE D (GIRONE E). Il Seravezza riscopre i gol delle punte. Il Camaiore deve gestire meglio i momenti

News recenti che potrebbero piacerti

Gli highlights dell'ottava partita di campionato Serie D girone D tra Sasso Marconi e Crema - facebook.com Vai su Facebook

SERIE D (GIRONE E). Il Seravezza riscopre i gol delle punte. Il Camaiore deve gestire meglio i momenti - 2 di Altopascio (non fosse per la doppia rimonta subita sarebbe da considerare ottimo punto... Lo riporta sport.quotidiano.net

Serie D - Group E: The update. Tau has exorcised its "bête noire." Maraia: "Great reaction, the best match." - "All’inizio – afferma – è successo quello che temevamo: abbiamo fatto fatica, diverse variazioni. Riporta sport.quotidiano.net

Serie D: Tau derby con il Seravezza, Ghiviborgo e Camaiore in cerca di punti preziosi - Domenica intensa nel girone E di Serie D: Tau Altopascio sfida il Seravezza Pozzi, Ghiviborgo va a Follonica e il Camaiore ospita il Montevarchi in uno scontro salvezza. Si legge su noitv.it