Serie C Pianese al lavoro | domenica arriva Ravenna Da valutare Amey Ongaro Peli e Sodero

Il pareggio casalingo con il Bra è già archiviato: la Pianese è tornata in campo, ieri pomeriggio, in vista della prossima partita che l’aspetta, in scena, di nuovo, al Comunale: sul monte Amiata, domenica prossima (fischio di inizio alle 17,30) arriverà il Ravenna, reduce dal ko con la capolista Arezzo, costatogli il primato. Un bel banco di prova, quindi, per Simeoni e compagni, contro una delle squadre più attrezzate del raggruppamento E. Il programma settimanale prevede una sessione pomeridiana anche per la giornata di oggi, mentre domani e giovedì le zebrette saranno impegnate al mattino. Venerdì lavoro pomeridiano così come sabato, giorno in cui è fissata la consueta rifinitura pre-partita, che anticiperà la sfida contro la formazione romagnola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

