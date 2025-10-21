Serie C | Lancio di 14 petardi e cori offensivi Livorno multato di 2.400 euro
Lancio di petardi, cori offensivi e ritardo nell'inizio della partita e del secondo tempo. Queste le motivazioni che hanno portato il giudice sportivo a multare di 2.400 euro il Livorno per quanto accaduto sabato 18 ottobre durante il match contro la Sambenedettese. Così come scritto nel. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
