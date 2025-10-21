Serie A siglato nuovo record negativo | la statistica

Serie A. La Serie A entra nella storia, ma questa volta non per un primato positivo. La settima giornata del campionato 202526 sarà ricordata come quella con meno gol segnati da quando il torneo è composto da 20 squadre. Solo 11 reti in 10 partite, un dato che rappresenta un record negativo assoluto nella storia recente del calcio italiano. Il dato è stato certificato dopo il pareggio per 1-1 tra Cremonese e Udinese, gara che ha chiuso un turno avaro di emozioni e spettacolo. A pesare sul totale, ben quattro partite terminate 0-0, un evento che raramente si verifica in un singolo weekend di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it