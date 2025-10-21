Serie A in apprensione Italiano finisce in ospedale | le condizioni del tecnico

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, si trova in ospedale a causa di una forte polmonite, che non gli permetterà di seguire il gruppo in occasione della trasferta di Europa League a Budapest, dedicandosi a una piena guarigione dal fastidioso problema di salute. Italiano ricoverato per polmonite: il comunicato del Bologna. Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, si è recato presso l’ospedale di Bologna a causa di una polmonite che non gli ha permesso di vivere momenti tranquilli. Dunque, in questo momento l’allenatore è totalmente concentrato sul proprio recupero della miglior condizione di salute, affidando al proprio staff la gestione della partita contro lo Steaua Bucarest in Europa League. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

