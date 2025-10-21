Sergio Mattarella mai visto così | l’appello in Belgio è durissimo

“Intollerabili”. Sergio Mattarella una furia: mai visto così duro – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato avvio alla sua visita ufficiale in Belgio con un discorso incisivo volto a sottolineare l’importanza dell’ Unione Europea quale baluardo di libertà, democrazia e progresso. Durante la cena di Stato presso il castello di Laken, ospite del re Filippo, il Capo dello Stato ha lanciato un messaggio chiaro: «Intollerabili atti per indebolire la sovranità Ue». Un monito diretto contro tutte quelle narrazioni e azioni che puntano a minare l’autonomia e la coesione del popolo europeo, in un momento storico che Mattarella ha definito segnato da «sfide esistenziali». 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sergio Mattarella mai visto così: l’appello in Belgio è durissimo

