Sergio Mattarella mai visto così | il messaggio in Belgio scuote l’Europa

“Intollerabili”. Sergio Mattarella una furia come mai prima. Il Presidente della Repubblica ha aperto la sua visita ufficiale in Belgio con parole che hanno lasciato il segno. Durante la cena di Stato al castello di Laken, ospite del re Filippo, Mattarella ha lanciato un appello potente a difesa dell’ Unione Europea e dei suoi valori fondamentali. « Intollerabili atti per indebolire la sovranità Ue », ha dichiarato con tono fermo, in un messaggio diretto contro chi mira a minare coesione e libertà in Europa. Il Capo dello Stato ha descritto l’attuale momento storico come segnato da “sfide esistenziali”, invitando i Paesi membri a non arretrare davanti alle minacce esterne e interne che mettono a rischio l’unità del continente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sergio Mattarella mai visto così: il messaggio in Belgio scuote l’Europa

