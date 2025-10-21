Serena Garitta | Per il Genoa mi hanno quasi eliminata dal Grande Fratello Ero innamorata di Ruotolo

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex vincitrice nel 2004, oggi è il volto di 'Data Room' su Sky: "Nella casa infransi le regole per chiedere a un cameraman se ci eravamo salvati: scoppiò un putiferio, venni graziata". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

serena garitta per il genoa mi hanno quasi eliminata dal grande fratello ero innamorata di ruotolo

© Gazzetta.it - Serena Garitta: "Per il Genoa mi hanno quasi eliminata dal Grande Fratello. Ero innamorata di Ruotolo"

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Serena Garitta Genoa Hanno