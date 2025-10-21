Serena Garitta | Per il Genoa mi hanno quasi eliminata dal Grande Fratello Ero innamorata di Ruotolo
L’ex vincitrice nel 2004, oggi è il volto di 'Data Room' su Sky: "Nella casa infransi le regole per chiedere a un cameraman se ci eravamo salvati: scoppiò un putiferio, venni graziata". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Vent'anni fa vinceva il Grande Fratello e portava a casa 220mila euro. Oggi Serena Garitta ammette: "Li ho buttati tutti". Dalla notorietà improvvisa alla carriera in tv che non si è mai fermata: il racconto di chi ha vissuto due vite nello stesso reality.