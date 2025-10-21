Seregni e Crociani sul podio alle finali mondiali di triathlon | Italia mai così in alto
Risultati storici dei due azzurri che salgono sul podio alle World Triathlon Championship Finals di Wollongong. Prestia argento Under 23, De Nigro di bronzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Triathlon, Finals da sogno per l’Italia: in Coppa del Mondo Seregni è argento e Crociani bronzo https://ilfaroonline.it/2025/10/19/triathlon-finals-da-sogno-per-litalia-in-coppa-del-mondo-seregni-e-argento-e-crociani-bronzo/621235/?utm_source=dlvr.it&utm_m - X Vai su X
SÌ COSÌ ALEEEEEEEE L’#ItaliaTeam partecipa e basta? MAI! Impresa azzurra alle World Triathlon Championship Finals di Wollongong! Dopo l’argento di Bianca Seregni al femminile… Arriva il bronzo di Alessio Crociani al maschile! Senza paroleeeee Vai su Facebook
Triathlon, Alessio Crociani terzo a Wollongong nelle Finals delle World Series! Matthew Hauser domina ed è campione del mondo - Alessio Crociani (Fiamme Azzurre) sale sul gradino più basso del podio nella gara riservata alla categoria uomini élite delle World Triathlon Championship ... Scrive oasport.it