Seregni e Crociani sul podio alle finali mondiali di triathlon | Italia mai così in alto

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risultati storici dei due azzurri che salgono sul podio alle World Triathlon Championship Finals di Wollongong. Prestia argento Under 23, De Nigro di bronzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

seregni e crociani sul podio alle finali mondiali di triathlon italia mai cos236 in alto

© Gazzetta.it - Seregni e Crociani sul podio alle finali mondiali di triathlon: Italia mai così in alto

Approfondisci con queste news

seregni crociani podio finaliRisultati storici dei due azzurri che salgono sul podio alle World Triathlon Championship Finals di Wollongong. Prestia argento Under 23, De Nigro di bronzo - Risultati storici per Bianca Seregni e Alessio Crociani che sono saliti sul podio alle World Triathlon Championship Finals di Wollongong 2025. Riporta gazzetta.it

seregni crociani podio finaliItalia da record alle Finals di Wollongong: Seregni d'argento e Crociani di bronzo - Straordinaria impresa per l' Italia alle World Triathlon Championship Finals 2025 a Wollongong, nella giornata di ieri (domenica 19 ottobre). Lo riporta corrieredellosport.it

seregni crociani podio finaliTriathlon, Alessio Crociani terzo a Wollongong nelle Finals delle World Series! Matthew Hauser domina ed è campione del mondo - Alessio Crociani (Fiamme Azzurre) sale sul gradino più basso del podio nella gara riservata alla categoria uomini élite delle World Triathlon Championship ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Seregni Crociani Podio Finali