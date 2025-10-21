La Serbia sarà con tutta probabilità il primo Paese, dopo la Federazione russa, a disporre di un rivoluzionario vaccino contro le malattie tumorali messo a punto da specialisti russi. Lo ha detto il ministro per la collaborazione economica internazionale Nenad Popovic, secondo il quale una equipe di esperti e studiosi serbi si recherà prossimamente a Mosca per definire le fasi di tale operazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Serbia prima al mondo dopo la Russia a introdurre il vaccino anti-tumore: “Cure personalizzate con l’intelligenza artificiale”