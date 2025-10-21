Serata di teatro dialettale la Compagine di San Tomè sul palco con Arfés una vita
La stagione di teatro dialettale promossa dalla Parrocchia di Vecchiazzano prosegue giovedì 23 ottobre alle ore 20.45. Al teatro parrocchiale Maria Griffiedi in via Veclezio 13A sale sul palco la Compagine di S. Tomè con lo spettacolo “Arfés una vita”. L'ingresso è di 7 euro. Per informazioni e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
