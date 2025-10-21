Serata con musica nel locale in centro ma senza autorizzazioni Arriva la polizia

Latinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Multa e denuncia per il titolare di un locale per aver organizzato una serata in musica, ma senza le necessarie autorizzazioni. A fare la scoperta la polizia nel corso di una serie di controlli che sono stati effettuati in attività ed esercizi commerciali aperti al pubblico.Le verifiche hanno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

