Seradis furlanis con Prete per caso

Spettacolo teatrale in lingua friulana con la compagnia “Il Tomât” di Udine che presenta la commedia“Prete per caso”. “Due giovani disoccupati, per guadagnare qualcosa, s'improvvisano imbianchini in una canonica e per gioco uno di loro indossa una veste da prete. Iniziano quindi una serie di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

