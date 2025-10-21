Sequestro da 300 mila euro a esponente mafioso sigilli a impresa e fabbricato di pregio
Nuovo colpo al patrimonio della criminalità organizzata messinese. Nella giornata di oggi, la Guardia di Finanza di Messina ha eseguito un decreto di sequestro patrimoniale, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Il Tribunale di Milano ha disposto il sequestro del 100% delle quote di Goi Energy su richiesta di Litasco (Lukoil) per un debito da 150 milioni. La raffineria: "Operatività garantita". Sinistra Italiana: "Futuro incertissimo, pronti alla lotta" #petrolchimico Vai su Facebook
#GdiF #Barletta #Andria #Trani: eseguito maxi sequestro di oltre 100 mila capi di abbigliamento e articoli contraffatti. #NoiconVoi - X Vai su X
Messina. Sequestro da 300 mila euro a pregiudicato mafioso: beni riconducibili ai clan del centro-sud cittadino - In data odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un decreto di sequestro patrimoniale emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale ... Da libertasicilia.it
Messina, sequestro da 300.000 euro a esponente mafioso: sigilli all’impresa e carcere - In data odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno eseguito un decreto di sequestro patrimoniale emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Me ... Scrive msn.com
Giochi e scommesse illegali, 'operazione Totem': sequestrati beni per oltre 300mila euro a pregiudicato messinese - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno sequestrato beni, per un valore di oltre 300mila euro, a un pregiudicato ... Si legge su agipronews.it