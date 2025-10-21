Sequestrato autocarro carico di rame dopo inseguimento sulla Variante
Notte movimentata lungo via Forche Caudine, a Maddaloni, dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia locale hanno tentato di fermare un’Audi durante un posto di controllo. L’auto, invece di arrestarsi all’alt, ha accelerato improvvisamente, fuggendo insieme a un autocarro con. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
Nel corso di mirati controlli a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, i Carabinieri hanno sequestrato un autocarro con oltre 200 kg di rifiuti speciali trasportati illegalmente. Il conducente, privo di qualsiasi autorizzazione, è stato denunciato e gli è stata sospe - X Vai su X
SEQUESTRATO CAMION CARICO DI SIGARETTE PER UN VALORE DI 2 MILIONI DI EURO RAVENNA. Nei giorni scorsi, a Lugo, è stato rinvenuto posteggiato un camion con rimorchio con all’interno svariate scatole di tabacco e sigarette sfuse. Il mezzo, rintr Vai su Facebook