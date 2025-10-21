Sequestrato autocarro carico di rame dopo inseguimento sulla Variante

Casertanews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte movimentata lungo via Forche Caudine, a Maddaloni, dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia locale hanno tentato di fermare un’Audi durante un posto di controllo. L’auto, invece di arrestarsi all’alt, ha accelerato improvvisamente, fuggendo insieme a un autocarro con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

