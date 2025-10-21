Sequestrate oltre 20 tonnellate di pellet saranno donate a Forni di Sopra

Triesteprima.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un carico da oltre 23 tonnellate di pellet sequestrato dalla guardia di finanza di Muggia è stato donato al Comune di Forni di Sopra. Il materiale irregolare, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 9mila euro. L'iniziativa di solidarietà è stata posta in essere dal comando provinciale di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

