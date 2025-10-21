Sequestra una donna residente nel Messinese e ne abusa sessualmente per un mese 60enne arrestato a Palagonia

Sequestra una donna in cerca di lavoro e ne abusa per un mese. Arrestato dai carabinieri della Stazione di Palagonia un 60enne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale, reati commessi ai danni di una 44enne di origini romene residente nel Messinese. La donna, rispondendo a un’inserzione pubblicata online su un noto social media che offriva un posto di lavoro da badante per anziani, si. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sequestra una donna residente nel Messinese e ne abusa sessualmente per un mese, 60enne arrestato a Palagonia

