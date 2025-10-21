Sequestra e violenta una giovane conosciuta sui social network fermato nel Tigullio

L’uomo si è presentato sul luogo di lavoro della ragazza costringendola con la forza a salire all'interno della propria auto. Poi l’ha portata nella propria abitazione, dove sarebbe avvenuta la violenza. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sequestra e violenta una giovane conosciuta sui social network, fermato nel Tigullio

