Sequestra e violenta una giovane conosciuta sui social network fermato nel Tigullio

L'uomo si è presentato sul luogo di lavoro della ragazza costringendola con la forza a salire all'interno della propria auto. Poi l'ha portata nella propria abitazione, dove sarebbe avvenuta la violenza.

