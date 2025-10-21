Sequestra e tenta di uccidere la compagna | arrestato un uomo di 51 anni a Scandicci

SCANDICCI – Tentato omicidio e sequestro di persona: sono queste le accuse a un 51enne italiano trovato a bordo di un furgone con la compagna in fin di vita. I carabinieri della compagnia di Scandicci nella tarda serata di ieri hanno arrestato un 51enne italiano, ritenuto responsabile di aver tentato di uccidere, dopo averla sequestrata, un’italiana classe 1984, con la quale aveva intrapreso una relazione sentimentale. I carabinieri, venivano allertati da un passante che in via delle Fonti aveva notato un furgone di grosse dimensioni con una persona a bordo, dagli atteggiamenti sospetti. Una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma, hanno individuato il mezzo segnalato trovando nell’abitacolo l’uomo, in stato di agitazione, con accanto un cumulo di coperte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it