Sepang chiude il tour extra europeo della MotoGp Bezzecchi è carico | Voglio vedere i progressi che abbiamo fatto

Non c'è tempo per rifiatare. La MotoGp torna subito in pista questo fine settimana a Sepang per il Gran premio della Malesia, tappa che conclude il tour extra europeo iniziato dopo il fine settimana di Misano Adriatico. Ci sono grandi aspettative per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

sepang chiude tour extraMotoGp, Bezzecchi: “Felice di tornare a Sepang, una pista che conosco bene” - europeo con la tappa malese al Petronas Sepang International Circuit, prima del ritorno in Europa per le ultime due gare ... Riporta corriereromagna.it

