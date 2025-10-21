Sepang chiude il tour extra europeo della MotoGp Bezzecchi è carico | Voglio vedere i progressi che abbiamo fatto
Non c'è tempo per rifiatare. La MotoGp torna subito in pista questo fine settimana a Sepang per il Gran premio della Malesia, tappa che conclude il tour extra europeo iniziato dopo il fine settimana di Misano Adriatico. Ci sono grandi aspettative per Marco Bezzecchi. Il pilota dell'Aprilia è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
"Ho bisogno di staccare la spina dalle corse. Non voglio pensare a quello che succederà a Sepang la prossima settimana e concentrarmi su me stesso. Quando i risultati non arrivano, vuoi solo tornare a casa, allenarti bene e prepararti per quello che verrà.
