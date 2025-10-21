Sento il nuovo singolo di Petrotto disponibile da domani su tutte le piattaforme

Da domani, 22 ottobre 2025, sarà disponibile “Sento”, il nuovo singolo di Salvatore Petrotto, professore d’orchestra dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, violinista e cantante palermitano che unisce eleganza classica e sensibilità moderna. Il brano nasce dall’idea di ascoltare la vita con il cuore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it