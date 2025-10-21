Sentinelle del Parco Sud in azione Salvati tre quintali di pesci
Trecento chili di pesci salvati da una roggia in secca: nuovo intervento delle Sentinelle del Parco Sud. Ancora un salvataggio di fauna ittica nel Sud Milano grazie proprio alle Sentinelle. Dopo gli interventi dei giorni scorsi ad Assago e Gaggiano, ieri è toccato a Basiglio, dove è stata segnalata una roggia rimasta senz’acqua. In alcune grandi pozze erano rimasti imprigionati circa 300 chili di pesci, tra carpe, gobbi e altre specie locali. I volontari sono intervenuti tempestivamente, calando secchi nel corso d’acqua per recuperare gli animali uno a uno, per poi trasferirli in un’altra roggia ancora alimentata e con livello d’acqua sufficiente alla sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
