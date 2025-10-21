Sentenza ribaltata in appello condannato a tre anni l' uomo assolto in primo grado con la motivazione shock | Non è stupro lei aveva già avuto rapporti

In primo grado i giudici avevano stabilito che «lei aveva già avuto rapporti ed era in condizione di immaginare il seguito», per questo non c'era stata violenza. «La giovane manifestò subito la volontà di non andare oltre» dice invece la sentenza d'appello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

