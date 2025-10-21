Sentenza ribaltata in appello condannato a tre anni l' uomo assolto in primo grado con la motivazione shock | Non è stupro lei aveva già avuto rapporti

Vanityfair.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In primo grado i giudici avevano stabilito che «lei aveva già avuto rapporti ed era in condizione di immaginare il seguito», per questo non c'era stata violenza. «La giovane manifestò subito la volontà di non andare oltre» dice invece la sentenza d'appello. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

sentenza ribaltata in appello condannato a tre anni l uomo assolto in primo grado con la motivazione shock non 232 stupro lei aveva gi224 avuto rapporti

© Vanityfair.it - Sentenza ribaltata in appello, condannato a tre anni l'uomo assolto in primo grado con la motivazione shock: «Non è stupro, lei aveva già avuto rapporti»

Approfondisci con queste news

sentenza ribaltata appello condannatoStupro, ribaltata la sentenza choc di Macerata: 31enne condannato a 3 anni in appello - Ribaltata in appello l'assoluzione pronunciata in primo grado dal tribunale di Macerata nei confronti di un 31enne accusato di aver commesso violenza sessuale in auto su una minorenne nel 2019. Riporta msn.com

sentenza ribaltata appello condannatoAssolto per abusi su una 17enne perché 'aveva avuto già rapporti'. Sentenza ribaltata in appello - Prosciolto a Macerata, la Corte d'appello di Ancona lo condanna a tre anni. Da ansa.it

sentenza ribaltata appello condannatoMacerata, appello ribalta sentenza shock su uno stupro: 31enne condannato a tre anni - La Corte d’appello di Ancona ha rovesciato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Macerata nei confronti di un 31enne accusato di violenza ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sentenza Ribaltata Appello Condannato